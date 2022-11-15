Размер квартплаты вырастет для жильцов не приватизированных квартир в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска планирует увеличить размер платы за наем жилых помещений, которые находятся в муниципальной собственности.

Соответствующий проект постановления будет вынесен на ближайшую сессию горсовета.

Согласно документу, планируется увеличить базовый размер платы за наем жилого помещения с 49,50 рублей за один кв. метр общей площади жилого помещения в месяц до 79,09 рублей. Это объясняется ростом стоимости жилья на вторичном рынке, которое произошло с 2016 года, когда в последний раз увеличивалась квартплата.

Администрация ссылается на статистические данные за 3 квартал 2022 года, согласно которым средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке жилья в Петрозаводске составила 79 086 рублей.

Вместе с тем, предлагается уменьшить коэффициент, применяемый для расчета квартплаты. Это необходимо «в целях соблюдения принципов социальной справедливости», говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Кроме того, на размер платы влияет расположение и степень благоустройства жилья.

На запрос «Столицы на Онего», сколько в итоге будут платить жильцы не приватизированных квартир, в мэрии ответили, что эта сумма составит от 8 до 12 рублей за кв. метр.