Власти Петрозаводска покупают 41 квартиру для детей-сирот

Администрация столицы Карелии проводит аукционы по приобретению благоустроенного жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщили в мэрии, в настоящее время на электронной площадке "РТС-тендер" объявлено:

- 10 аукционов по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир общей площадью не менее 30 кв. м. (срок приема заявок - до 27 октября 2020 года),

- 26 аукционов по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир общей площадью не менее 30 кв. м. (срок приема заявок – до 29 октября 2020 года);

- 5 аукционов по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир общей площадью не менее 28 кв. м. (срок приема заявок - до 30 октября 2020 года).

Администрацией Петрозаводска разработана памятка для физических лиц - собственников жилых помещений о порядке участия в закупках в электронной формате.

Всего в 2020 году, с учетом выделенных бюджету Петрозаводска дополнительных средств, запланировано приобретение 88 квартир для детей-сирот. В настоящее время Администрация приобрела 47 жилых помещений, 35 из них предоставлено.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске выделят 90 млн рублей на жилье для детей-сирот.