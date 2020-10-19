В Петрозаводске выделят 90 млн рублей на жилье для детей-сирот

На 90 млн рублей в Петрозаводске планируют приобрести 58 квартир для детей-сирот, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов Карелии.

За этот год в структурных подразделениях Управления на исполнении находилось 86 исполнительных производств о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, что на 56 производств меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На данный момент 52 исполнительных производства уже окончены.

Осталось всего 34 исполнительных производства, что на 9 производств меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Петрозаводску выделят 90 137 000 рублей на обеспечение жилыми помещениями детей. На предусмотренные деньги планируется приобрести до конца года 58 жилых помещений.

На сегодняшний день 33 исполнительных производства окончены фактическим исполнением.

До конца года планируют предоставить детям-сиротам еще 22 жилых помещения.