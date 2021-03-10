Власти Петрозаводска получили запрос на "увеличение пятна застройки" в парке в центре города

Администрация Петрозаводска получила обращение Управление капитального строительства Карелии о переводе части парка возле бывшего ДК ОТЗ в зону общественно-деловой застройки.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета заммэра Петрозаводска Евгений Перов.

"Обращалось Управление капитального строительства с заявкой…в части перевода зоны парка на зону общественно-деловой застройки для того, чтобы увеличить пятно застройки. Но при этом… не было представлено ни схем, ни размеров, сколько им территории надо, как ее разместить. То есть мы так и не поняли о какой территории идет речь, в каких объемах. Территория очень ответственная, она востребована у граждан - по "Комфортной городской среде" ее благоустроили…Мы с коллегами связались, ждем от них информации более детальной", - сказал Перов.

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