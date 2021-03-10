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Власти Петрозаводска получили запрос на "увеличение пятна застройки" в парке в центре города

Новости. Общество
09:52, 11 Марта 2021
фото: © Министерство культуры РК
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Администрация Петрозаводска получила обращение Управление капитального строительства Карелии о переводе части парка возле бывшего ДК ОТЗ в зону общественно-деловой застройки.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета заммэра Петрозаводска Евгений Перов.

"Обращалось Управление капитального строительства с заявкой…в части перевода зоны парка на зону общественно-деловой застройки для того, чтобы увеличить пятно застройки. Но при этом… не было представлено ни схем, ни размеров, сколько им территории надо, как ее разместить. То есть мы так и не поняли о какой территории идет речь, в каких объемах. Территория очень ответственная, она востребована у граждан - по "Комфортной городской среде" ее благоустроили…Мы с коллегами связались, ждем от них информации более детальной", - сказал Перов.

Что собираются строить в парке, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Бриг
2021-03-11 10:39:58
David , так так , и поиметь бабла при этом , на сытую старость на арбате .
David .
2021-03-11 10:19:04
Вырубить дурацкие деревья и построить социальный-молодежный-патриотический-досуговый центр, на этапе цоколя, перевести здание в торгово-административное. Так? :)
Zim
2021-03-11 11:16:26
David, пытаются замутить такую же аферу, как по торговому центру «Ягуар» и заранее готовят себе «подушку безопастности»?
кир
2021-03-11 10:36:39
давидка, свободен. Совсем неинтересен.
David .
2021-03-11 11:27:51
кир, вот и вали отсюда бот.
Изя
2021-03-11 10:11:41
Авантюристы и рвачи от " приставов" опять замутили " левые" дела , на законы и мораль им наплевать :)
Петров , не соглашайся , подумай о детях без отца ))) :)
Вася
2021-03-11 10:07:37
золото партии, помним, помним)))
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