Власти Петрозаводска пообещали приз за лучшее фото убранной территории

В карельской столице дан старт экологической акции "Мой Петрозаводск", сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В минувшую среду 25 апреля возле памятника Петру I на Онежской набережной был дан старт новой экологической акции "Мой Петрозаводск". Участвовать в ней будут образовательные организации, уже взявшие шефство над памятниками и мемориалами, а также государственные и муниципальные структуры, коммерческие предприятия.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась глава Петрозаводска:

"Я благодарю вас за ответственный подход, за любовь к городу, его историческим объектам, - сказала Ирина Мирошник. - Накануне 9 мая пристальное внимание нужно обратить на памятники и памятные доски, монументы и бюсты, посвященные людям и памятным событиям Великой Отечественной войны. Благодарю вас за ответственную гражданскую позицию и энтузиазм".

В ходе прошедшей акции сотрудники Комбината благоустройства помыли монумент, а школьники собрали листву и мусор, скопившийся за зиму.

Субботники в рамках акции "Мой Петрозаводск" пройдут в нескольких точках города:

24 апреля в 16.00 – место гибели 18-летнего бойца Красной Армии Яши Степанова (Каменный бор, Ключевское шоссе);

26 апреля в 15.00 – Памятник воинам Олонецких полков и народных ополчений (пересечение улиц Луначарского и Промышленной);

26 апреля в 15.00 – Памятный знак узникам первого концлагеря (Старокукковский сквер, улица Строителей);

26 апреля в 15.00 – Галерея героев Советского союза (улица Антикайнена);

27 апреля в 11.00 – Братская могила советских воинов (1941-1945 гг.) (Соломенное, Петрозаводское шоссе, 12)

29 апреля в 11.00 – Памятник "Сынам Карелии, погибшим в Чечне" (Парк имени 50-летия пионерской организации)

29 апреля в 11.00 – Монумент "Черный тюльпан" (берег реки Неглинки, парк Мира).

Отметим, что у акции есть официальный хештэг - #Чистыйптз. Участники субботников, разместившие в социальных сетях лучший снимок с хэштегом #Чистыйптз получат призы.