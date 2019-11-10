Власти Петрозаводска поздравили сотрудников полиции с профессиональным праздником

Главы Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук поздравили сотрудников правоохранительных органов с профессиональным праздником.

- Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Примите искренние поздравления профессиональным праздником!

10 ноября в России чествуют тех, кто посвятил себя служению своей стране, защите прав и законных интересов её граждан. Работа в органах внутренних дел – это выбор принципиальных, добросовестных, сильных духом людей, которые часто смотрят в лицо опасности, принимают непростые решения, первыми приходят на помощь в экстремальных ситуациях.

От лица петрозаводчан благодарим сотрудников полиции за профессионализм, за вашу поддержку, за спокойные будни Петрозаводска. Особенно важно это сейчас, в преддверии празднования 100-летия образования Республики Карелия.

Правоохранительные органы оказывают Администрации города активное содействие на всех этапах подготовки к столь значимому событию: участвуют в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", обеспечивают общественный порядок во время проведения массовых мероприятий, следят за сохранностью благоустроенных городом территорий, пресекая совершение правонарушений.

Мы очень признательны ветеранам подразделений МВД, заложившим традиции взаимного уважения и коллективные ценности: верность присяге и долгу, преданность товарищам, патриотизм и высокая гражданская ответственность остаются самыми надёжными ориентирами для молодого поколения.

Желаем вам новых достижений, успехов, карьерного и личностного роста! Пусть родные и близкие, которые разделяют с вами все трудности службы, будут спокойны и счастливы.

Здоровья, благополучия, долголетия вам и вашим семьям!