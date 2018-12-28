08:05, 28 Декабря 2018
Власти Петрозаводска предлагают владельцам "самостроя" добровольно снести свои павильоны и гаражи
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В администрации города предупреждают хозяев нескольких нестационарных объектов о необходимости демонтажа незаконных построек.
По сообщению мэрии Петрозаводска, под снос должны пойти павильон "Шиномонтаж", расположенный вблизи дома № 33 по улице Хейкконена, павильон в районе Учительского проезда, гараж и контейнер вблизи дома № 15а по улице Бесовецкой и пять нестационарных объектов в районе дома № 37а по проспекту Ленина.
Владельцам этих построек предлагается добровольно, своими силами и средствами, произвести демонтаж объектов. Незаконно занятые земельные участки должны быть освобождены до 9 января 2018 года.
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