890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
20.04.2020 13:20
Руководитель Минздрава Карелии опубликовал обновленную карту распространения COVID-19 в республике 2
20.04.2020 14:15
В Петрозаводске завершается строительство знаменитого небоскреба "Sky Tower" (ФОТО)
20.04.2020 17:58
В Петрозаводске стартовал фотоконкурс домашних питомцев 2
20.04.2020 18:00
Работодателя в Карелии оштрафовали за многочисленные нарушения
20.04.2020 14:46

Власти Петрозаводска предложили сделать в гостиницах обсерваторы

Новости. Общество
07:15, 21 Апреля 2020
фото: https://vk.com/ptz_mo
Загрузка...

В столице Карелии будут создаваться дополнительные места обсервации, сообщили в мэрии.

Вопрос подготовки обсерватора в санатории "Белые ключи" обсуждался в ходе заседания штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции с участием мэра Ирины Мирошник.

"Еще два таких пункта уже созданы в Доме сестринского ухода и в помещении гостиницы "Маски". Всего в Петрозаводске оборудовано более 230 койко-мест. Количество обсерваторов будет увеличиваться", - отметили в мэрии.

По данным пресс-службы, администрация обратилась к владельцам объектов массового размещения людей с предложением создать на базе гостиниц места обсервации. Всего в Петрозаводске планируется создать 600 койко-мест.

В обсерваторы будут помещаться граждане, прибывшие из эпидемически неблагополучных районов, а также люди, контактировавшие с больными, в том числе врачи.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2020-04-21 10:43:29
Ну это же смешно, зачем пиариться на обсервациях.
Во всех СМИ пишут, что Администрация создает новые обсервации.
Узнал, что в гостинице Маски обсервацию Администрация города так же не организовывала.
Да она говорят там есть, но это заслуга других лиц.
drug
2020-04-21 10:26:52
Сегодня разговаривал с работником Минздрава, с его слов Администрация города как маленький слепой котенок тычется везде, не может нечего организовать. проводит бесмысленные совещания, а результата нет и не будет. Какой позор.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил режим самоизоляции
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами

Аналитика

20.04.2020 15:50
Обществоведение
"В деревне лучше выживать, чем в городе" 1
Жители старинной карельской деревни Кинерма подготовились к "всеобщей самоизоляции" еще с советских времен.
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
20.04.2020 13:20
Ирина Мирошник: "В Петрозаводске реализуются все национальные проекты" 4
20.04.2020 10:26
"Что в Америке творится!" 12
17.04.2020 12:36
Совхоз в Видлице – территория отчаяния 3
16.04.2020 10:36
Вся аналитика

Чтиво

20.04.2020 12:25
Без политики
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений
Корпорация развития республики Карелия разработала программу дистанционных обучающих мероприятий для предпринимателей.
"Моей "кубышечки" хватит на месяц" 2
17.04.2020 11:32
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
14.04.2020 12:45
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»