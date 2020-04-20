Власти Петрозаводска предложили сделать в гостиницах обсерваторы

В столице Карелии будут создаваться дополнительные места обсервации, сообщили в мэрии.

Вопрос подготовки обсерватора в санатории "Белые ключи" обсуждался в ходе заседания штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции с участием мэра Ирины Мирошник.

"Еще два таких пункта уже созданы в Доме сестринского ухода и в помещении гостиницы "Маски". Всего в Петрозаводске оборудовано более 230 койко-мест. Количество обсерваторов будет увеличиваться", - отметили в мэрии.

По данным пресс-службы, администрация обратилась к владельцам объектов массового размещения людей с предложением создать на базе гостиниц места обсервации. Всего в Петрозаводске планируется создать 600 койко-мест.

В обсерваторы будут помещаться граждане, прибывшие из эпидемически неблагополучных районов, а также люди, контактировавшие с больными, в том числе врачи.