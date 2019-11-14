Власти Петрозаводска представят депутатам бездефицитный бюджет

Депутаты Петросовета рассмотрят в первом чтении проект бюджета столицы Карелии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; в документе указан нулевой дефицит.

Городские парламентарии рассмотрят в первом чтении проект бюджета карельской столицы на сессии Петросовета 22 ноября. На данный момент документ опубликован на сайте городского совета.

Согласно основным характеристикам, бюджет Петрозаводска в 2020 году будет бездефицитным. Его доходы запланированы в объеме 7,4 млрд рублей. Расходы спрогнозированы в аналогичном объеме.

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