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Власти Петрозаводска принимают жалобы на некачественную уборку пешеходных дорожек

Новости. Общество
10:38, 09 Января 2021
фото: Администрация Петрозаводска
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Городской комбинат благоустройства продолжает уборку снега на объектах пешеходной инфраструктуры карельской столицы, сообщили в администрации города.

Работы проведены на выходах к Лососинскому шоссе, в переулке Попова, в парках Патриот, Зелёный Берег, Беличий Остров, Губернаторский сад, Ямка, Голиковский, 70-летия Победы, на аллеях Берёзовая, Энтузиастов, Дружбы, в сквере Ивана Молчанова, на городской велодорожке.

Очищена территория у памятников в скверах Анны Лисицыной, Василия Зайцева, Александра Шотмана, Петра Анохина, Марии Мелентьевой, у родников в парке Лесной Ключ и на Вольной улице.

Мобильные бригады убрали снег и обработали противогололёдными материалами лестничные спуски на проспектах Октябрьский (дома 9 и 13), Первомайский (дома 9 и 31), Лесной, улицах Вольная, Анохина, Фрунзе, в том числе к железнодорожному тоннелю, в парках Лососинский, Зарецкий, Ямка, на Ключевском шоссе и набережной Ла-Рошель.

"О ненадлежащем состоянии объектов городской инфраструктуры можно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону 051", - говорится в сообщении мэрии.

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Комментарии

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Врунов
2021-01-09 11:08:59
А вот в соседней Финляндии... :)
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