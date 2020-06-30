Власти Петрозаводска призывают владельцев самовольных гаражей снести их самостоятельно

Администрация Петрозаводска призывает владельцев самовольно установленных гаражей на улице Достоевского демонтировать объекты.
Администрация Петрозаводска призвала владельцев гаражей, расположенных в районе дома № 2 на улице Достоевского, самостоятельно освободить незаконно занятые земельные участки. Сносу подлежат четыре металлических объекта. Демонтировать их владельцы должны в течение двух недель с момента размещения соответствующего требования.
Освободить незаконно занятые земельные участки необходимо до 15 июля.
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