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Власти Петрозаводска призывают владельцев самовольных гаражей снести их самостоятельно

Новости. Общество
08:40, 01 Июля 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска призывает владельцев самовольно установленных гаражей на улице Достоевского демонтировать объекты.

Администрация Петрозаводска призвала владельцев гаражей, расположенных в районе дома № 2 на улице Достоевского, самостоятельно освободить незаконно занятые земельные участки. Сносу подлежат четыре металлических объекта. Демонтировать их владельцы должны в течение двух недель с момента размещения соответствующего требования.

Освободить незаконно занятые земельные участки необходимо до 15 июля.

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