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Новости. Общество
07:15, 08 Июля 2019
фото: "ВКонтакте"/"ДТП ПТЗ"

Власти Петрозаводска прокомментировали ситуацию с разрытием нового асфальта на Красноармейской

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Заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова отреагировала на возмущение горожан по поводу разрытия нового дорожного полотна в районе пересечения улиц Гоголя и Красноармейской.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" горожане в минувшую субботу выложили фото с раскопками на дороге, где недавно был сделан ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Снимки вызвали бурное обсуждение бессмысленности выполненных работ.

Заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова согласилась с тем, что возмущение жителей города справедливы. На своей странице в "Вконтакте" она объяснила ситуацию с разрытием нового асфальта.

"На пр. Комсомольском производилось АВАРИЙНОЕ разрытие ПКС Тепловые сети по причине аварии на участке трубопровода (8 домов остались без горячего водоснабжения). К сожалению, износ сетей в городе свыше 80 процентов и такие ситуации возможны. По требованию администрации города восстановление а/б покрытия будет производиться ООО АБЗ-Дорстрой, которое ранее асфальтировало эту дорогу. ВСЕ ПЛАНОВЫЕ работы на сетях синхронизированы (это условие реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги")", - пишет Мизенкова.

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Комментарии

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Dima
2019-07-08 10:33:53
Износ выше 80%???)))) Вдумайтесь в эту цифру, если она соответствует факту. Это означает, что сети полностью сгнившие. А капитализму это не нужно. Ремонт - ведь это расходы. Их интересуют только доходы. Им дай волю - они всех младенцев и стариков задушат. От них ведь нет доходов.
Dredd
2019-07-08 09:58:18
У нас капитализм, рыночные отношения, судя по новостям в телевизоре - всеобщее благолепие. Как при всем при этом может быть износ сетей - 80%?
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