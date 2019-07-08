Власти Петрозаводска прокомментировали ситуацию с разрытием нового асфальта на Красноармейской

Заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова отреагировала на возмущение горожан по поводу разрытия нового дорожного полотна в районе пересечения улиц Гоголя и Красноармейской.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" горожане в минувшую субботу выложили фото с раскопками на дороге, где недавно был сделан ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Снимки вызвали бурное обсуждение бессмысленности выполненных работ.

Заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова согласилась с тем, что возмущение жителей города справедливы. На своей странице в "Вконтакте" она объяснила ситуацию с разрытием нового асфальта.

"На пр. Комсомольском производилось АВАРИЙНОЕ разрытие ПКС Тепловые сети по причине аварии на участке трубопровода (8 домов остались без горячего водоснабжения). К сожалению, износ сетей в городе свыше 80 процентов и такие ситуации возможны. По требованию администрации города восстановление а/б покрытия будет производиться ООО АБЗ-Дорстрой, которое ранее асфальтировало эту дорогу. ВСЕ ПЛАНОВЫЕ работы на сетях синхронизированы (это условие реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги")", - пишет Мизенкова.