Власти Петрозаводска просят горожан не выходить на опасный лед водоемов

Администрация карельской столицы напомнила жителям о запрете выхода на лед водоемов.

В период формирования ледового покрова (до толщины в 10 см.) любые прогулки по акватории могут привести к непоправимым последствиям. Также запрещен выезд на лед на автотранспорте и специализированной технике. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

За нарушение данных правил предусмотрена административная ответственность.

В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в Единую службу спасения — 01 (с мобильного — 112) или в ЕДДС Петрозаводска по номеру 051.

Также власти Петрозаводска подготовили информацию о правилах поведения на льду.