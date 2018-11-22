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Новости. Общество
16:41, 22 Ноября 2018
фото: Администрации Петрозаводска

Власти Петрозаводска просят горожан перестать бить фонари в сквере на Зареке

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В Бородинском сквере полностью восстановлено освещение, которое уничтожили вандалы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска призывает горожан бережно относиться к имуществу.

Специалисты МУП "Петрозаводские энергетические системы" восстановили освещение в Бородинском сквере на Зареке. Вместо разбитых светильников было установлено восемь новых. До этого электромонтеры МУППЭС провели ремонтные работы на кабельных линиях и восстановили освещение стадиона, а также заменили все имеющиеся лампы в сквере на более мощные.

"Работы были проведены в рамках программы "Безопасный Петрозаводск". Жители обратились к нам с просьбой восстановить освещение в сквере, там часто гуляют родители с детьми, взрослые занимаются на тренажерах и, в целом, сквер является проходным. Сейчас работы полностью завершены, функционируют все 36 светильников. Бородинский сквер является одним из самых красивых мест в городе. Надеемся, что освещение в нем будет как можно дольше радовать, а жители будут беречь общее имущество", - сказала председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова.

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