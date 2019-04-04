Власти Петрозаводска рассказали, где пройдет весенний ямочный ремонт

В столице Карелии продолжается весенний этап ямочного ремонта проезжей части петрозаводских улиц.

Рабочие ООО "ТехРент" продолжают восстанавливать поврежденные фрагменты дорожного полотна с применением технологии холодного асфальтобетонного покрытия, сообщают в мэрии Петрозаводска.

В ночь на 4 апреля был запланирован ремонт участков проезжей части на улицах Шотмана (возле дома №40), Куйбышева (в районе перекрестка с улицей Малой Слободской), Первомайском проспекте (вблизи улицы Заводской), перекрестке улицы Ленинградской и Октябрьского проспекта, Лесном проспекте (возле моста через Лососинку на полосе движения в сторону района Кукковка), рассказали в администрации города.