Власти Петрозаводска рассказали, как идет отлов безнадзорных собак

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Отлов безнадзорных животных находится под контролем специалистов администрации Петрозаводска, сообщили в пресс-службе мэрии.
Аукцион на выполнение работ по сокращению популяции бродячих собак состоится 30 марта.
Как пояснила начальник управления благоустройства и экологии администрации города Анна Дудырина, предстоящим контрактом предусмотрен отлов 311 животных.
В то же время единичный отлов бродячих собак по заявкам горожан производится по отдельной договоренности с ПМУП "Автоспецтранс".
"В минувший четверг поймана и помещена в приют собака, мешавшая жителям дома №3а на улице Ровио. Ранее были выловлены агрессивные собаки в районе улицы 8 марта и неподалеку от 20-й школы. На минувшей неделе производился отлов собак в районе улиц Кондопожской и Плеханова", - рассказала Анна Дудырина.
В мэрии напоминают, что сообщать об агрессивных безнадзорных животных можно по круглосуточному телефону МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" – 051.
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