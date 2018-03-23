Власти Петрозаводска рассказали, как идет отлов безнадзорных собак

Отлов безнадзорных животных находится под контролем специалистов администрации Петрозаводска, сообщили в пресс-службе мэрии.

Аукцион на выполнение работ по сокращению популяции бродячих собак состоится 30 марта.

Как пояснила начальник управления благоустройства и экологии администрации города Анна Дудырина, предстоящим контрактом предусмотрен отлов 311 животных.

В то же время единичный отлов бродячих собак по заявкам горожан производится по отдельной договоренности с ПМУП "Автоспецтранс".

"В минувший четверг поймана и помещена в приют собака, мешавшая жителям дома №3а на улице Ровио. Ранее были выловлены агрессивные собаки в районе улицы 8 марта и неподалеку от 20-й школы. На минувшей неделе производился отлов собак в районе улиц Кондопожской и Плеханова", - рассказала Анна Дудырина.

В мэрии напоминают, что сообщать об агрессивных безнадзорных животных можно по круглосуточному телефону МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" – 051.