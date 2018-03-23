Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:58, 23 Марта 2018

Власти Петрозаводска рассказали, как идет отлов безнадзорных собак

По теме

Подсветку железнодорожного вокзала в Петрозаводске отключат на один час
23.03.18 09:59
Петрозаводск очищают 14 снегоуборщиков
23.03.18 09:58
Пять человек пострадали в трех ДТП в Карелии за сутки
23.03.18 09:33
Все новости
Загрузка...

Отлов безнадзорных животных находится под контролем специалистов администрации Петрозаводска, сообщили в пресс-службе мэрии.

Аукцион на выполнение работ по сокращению популяции бродячих собак состоится 30 марта.

Как пояснила начальник управления благоустройства и экологии администрации города Анна Дудырина, предстоящим контрактом предусмотрен отлов 311 животных.

В то же время единичный отлов бродячих собак по заявкам горожан производится по отдельной договоренности с ПМУП "Автоспецтранс".

"В минувший четверг поймана и помещена в приют собака, мешавшая жителям дома №3а на улице Ровио. Ранее были выловлены агрессивные собаки в районе улицы 8 марта и неподалеку от 20-й школы. На минувшей неделе производился отлов собак в районе улиц Кондопожской и Плеханова", - рассказала Анна Дудырина.

В мэрии напоминают, что сообщать об агрессивных безнадзорных животных можно по круглосуточному телефону МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" – 051.

По теме

Подсветку железнодорожного вокзала в Петрозаводске отключат на один час
23.03.18 09:59
Петрозаводск очищают 14 снегоуборщиков
23.03.18 09:58
Пять человек пострадали в трех ДТП в Карелии за сутки
23.03.18 09:33
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
20.03.2018, 16:21
Лыжник умер при переходе Онежского озера
19.03.2018, 10:22
Хуже всего за Путина проголосовали в Суоярви и Кондопоге, лучше всего – в Лахденпохье и Костомукше
20.03.2018, 10:05
Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату
17.03.2018, 10:32
Парфенчиков: Многие приехавшие в Карелию члены правительства купили жилье в регионе
22.03.2018, 10:44
Главный итог выборов – Карелия перестала быть Карелией

Аналитика

22.03.2018 10:16
Тема недели
Карелия перестала быть Карелией 53
Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все.
Боднарчук о голосовании за благоустройство: отработали всем миром 1
21.03.2018 16:32
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018 15:47
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 8
18.03.2018 16:39
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
Вся аналитика

Чтиво

21.03.2018 15:14
Без политики
Новая Skoda Octavia. Все гениальное - Simply Clever
Множество продуманных решений для дополнительного комфорта.
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
Как я к Путину ездила 12
07.03.2018 13:27
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
22.03.2018 16:25
все фото и видео

Опрос

Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»