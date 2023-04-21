Власти Петрозаводска рассказали, кто имеет право на соцподдержку при газификации частных домов

В понедельник, 29 мая, планерку в мэрии Петрозаводска посвятили социальной поддержке при газификации частных домов.

В понедельник, 29 мая, в администрации карельской столицы прошла традиционная планерка. На совещании выступила директор центра социальной работы Карелии Марианна Егорова.



Она рассказала петрозаводчанам о мерах соцподдержки при газификации индивидуальных жилых домов.



В столице Карелии программа догазификации работает по трем направлениям: субсидирование покупки газового оборудования и работ внутри участков, единовременная материальная помощь и выплаты из регионального маткапитала.



Правом на соцподдержку по газификации ИЖС могут воспользоваться льготные категории граждан: малоимущие, многодетные семьи, ветераны и участники боевых действий, Великой Отечественной войны, инвалиды войны, а также члены их семей.



Субсидии на газификацию частного дома выделяют из федерального и регионального бюджетов. На 2023 год общий объем ассигнований составил 44,5 млн рублей. Этих денег хватит на газификацию домов 450 граждан.



При этом есть определенные условия.



«Заявитель должен быть собственником жилого помещения, проживать в республике, в нашем случае в Петрозаводске, иметь на руках договор (о технологическом присоединении оборудования к сети в рамках догазификации – прим.ред.), заключенный до 31 декабря 2022 года», - уточнила Марьяна Егорова.



Размер субсидии не должен превышать 100 тысяч рублей. Потратить деньги можно на проектирование сети и на строительно-монтажные работы.



Единовременная матпомощь на газификацию идет из республиканского бюджета. На нее могут также рассчитывать участники СВО и их семьи.



Совокупно субсидия и единовременная матпомощь не могут превышать 125 тысяч рублей. На эти цели республика в этом году готова потратить 445 тысяч рублей.



Наконец, семьи с третьим и последующими детьми могут тратить на газификацию средства маткапитала.



Егорова отметила, что деньги можно направить на эту цель как полностью, так и частично. В прошлом году такой возможностью воспользовалась одна многодетная семья из Кондопожского района.