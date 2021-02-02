Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ни нефтяного завода, ни морского порта 5
02.02.2021 14:00
Суд заменил Навальному условный срок на реальный 31
02.02.2021 20:55
"Я рыдала и билась головой об стену": Модель из Карелии рассказала о предательстве мужа-футболиста в Бразилии 12
02.02.2021 16:00
Бывшего замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека приговорили к 4 годам колонии строгого режима за взятку 2
02.02.2021 16:33
Названа причина высокой заразности нового штамма коронавируса 1
02.02.2021 21:05

Власти Петрозаводска рассказали о круглосуточной борьбе со снегом и льдом на городских улицах

Новости. Общество
10:39, 03 Февраля 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
Загрузка...

Администрация карельской столицы заявляет, что уборка улиц идет в усиленном режиме.

Компания "ТехРент" работает в усиленном режиме, занимаясь уборкой городских улиц. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сообщается, что минувшей ночью рабочие полностью вывезли снег с улиц Свердлова, Дзержинского, Германа Титова (от Пушкинской до Куйбышева), частично с улиц – Радищева и Еремеева.

Днём подрядчик планирует продолжить вывоз снега с Зареки, а также из зон с ограниченной видимостью в центре Петрозаводска. К ним относятся пешеходные переходы и остановочные пункты.

Автогрейдер расчищает дороги от снега на ТИЗ "Усадьба". Подрядчик оплуживает проезжие части в районах СКЗ, Соломенное и Сулажгора, а также по направлению к городскому кладбищу Вилга.

В мэрии сообщают, что работы ведутся круглосуточно. К ним привлечены мобильные бригады и специализированная техника. Тротуары и магистрали обрабатывают противогололёдными материалами.

Ранее сообщалось, что подрядчика оштрафовали на 1,2 млн рублей за некачественную уборку улиц Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
27.01.2021, 17:17
Стало известно, чем займется Мишустин в Карелии
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:30
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Ни нефтяного завода, ни морского порта 5
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 5
27.01.2021 12:07
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2021 15:07
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
29.01.2021 15:33
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»