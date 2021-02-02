Власти Петрозаводска рассказали о круглосуточной борьбе со снегом и льдом на городских улицах

Администрация карельской столицы заявляет, что уборка улиц идет в усиленном режиме.

Компания "ТехРент" работает в усиленном режиме, занимаясь уборкой городских улиц. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сообщается, что минувшей ночью рабочие полностью вывезли снег с улиц Свердлова, Дзержинского, Германа Титова (от Пушкинской до Куйбышева), частично с улиц – Радищева и Еремеева.

Днём подрядчик планирует продолжить вывоз снега с Зареки, а также из зон с ограниченной видимостью в центре Петрозаводска. К ним относятся пешеходные переходы и остановочные пункты.

Автогрейдер расчищает дороги от снега на ТИЗ "Усадьба". Подрядчик оплуживает проезжие части в районах СКЗ, Соломенное и Сулажгора, а также по направлению к городскому кладбищу Вилга.

В мэрии сообщают, что работы ведутся круглосуточно. К ним привлечены мобильные бригады и специализированная техника. Тротуары и магистрали обрабатывают противогололёдными материалами.

Ранее сообщалось, что подрядчика оштрафовали на 1,2 млн рублей за некачественную уборку улиц Петрозаводска.