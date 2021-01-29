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Подрядчика оштрафовали на 1,2 млн рублей за некачественную уборку улиц Петрозаводска

Новости. Общество
12:01, 30 Января 2021
фото: Администрация Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска с октября выписала подрядной организации, занимающейся уборкой города, штрафов на 1,2 млн рублей.

Как сообщили в мэрии, в рамках муниципального контракта ООО "ТехРент" круглосуточно следит за чистотой и безопасностью улично-дорожной сети карельской столицы. Специалисты администрации регулярно контролируют уборку города. В случае, если предприятие не устраняет предъявленные претензии, его штрафуют. Так, с октября 2020 год подрядной организации выписано штрафов на общую сумму 1,2 млн рублей.

Сейчас подрядчик продолжает работать в круглосуточном режиме. Дороги и тротуары чистят от снега, улицы обрабатывают противогололёдными материалами, проезжие части оплуживают. Днём и ночью на улицах города задействовано несколько десятков единиц техники, а также мобильные бригады. Особое внимание уделено уборке пешеходных переходов и остановочных комплексов.

С начала зимнего периода из карельской столицы вывезли около 20 тысяч тонн снега. Общий объем, предусмотренный муниципальным контрактом, составляет 60 тысяч тонн. Прошлой зимой в связи с небольшим количеством осадков было вывезено около 6 тысяч тонн, а средние показатели в предыдущие годы составляют около 30 тысяч тонн.

В мэрии напомнили, в случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

Ранее глава Карелии потребовал создать в районах оперштабы по борьбе со снежными заносами.

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Комментарии

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David
2021-01-30 12:18:33
Бу га га. А как же заказуха о героической уборке города?
Гость
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