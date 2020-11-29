Власти Петрозаводска рассказали о планах по оптимизации библиотеки на Древлянке

Администрация карельской столицы сообщила о том, каким образом будет производиться переезд библиотеки № 22 в новые помещения.

Библиотека № 22 переедет в помещение на Лососинском шоссе, 31 в начале следующего года с арендуемых коммерческих площадей. Об этом сообщает пресс-центр петрозаводской мэрии.

"Новое пространство будет модернизировано с учетом современных требований, предъявляемых для модельных библиотек и удобства работы: появятся отдельные зоны для взрослых и детей для обеспечения их комфортного пребывания в библиотеке, для самостоятельной работы с периодикой и с интернет-ресурсами", - говорится в сообщении администрации города.

Часы работы библиотеки будут продлены до 20.00. Литература для детей и взрослых будет размещена в отдельных изолированных залах, заявляют в мэрии. Библиотека разместится на первом этаже и будет оборудована отдельным входом.

"Высвободившиеся от аренды коммерческого помещения бюджетные средства в размере более 2 млн рублей будут направлены на развитие системы образования и молодежной политики", - сообщают в мэрии Петрозаводска.

Напомним, ранее сообщалось, что помещения подростково-молодежного клуба "Дорога" на Лососинском шоссе планируют передать библиотеке №22, которая покинет здание ТЦ "Столица".

"О закрытии клуба по адресу Лососинское шоссе, 31/5 депутаты постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политики и спорту узнали накануне заседания 18 ноября. В адрес некоторых депутатов пришли письма от молодых ребят с просьбой защитить клуб и не закрывать по причине его значимости для молодежи микрорайона. Депутаты, присутствующие на комиссии, отрицательно отреагировали на планы мэрии. Как оказалось, по информации Л. Иконниковой, председателя комитета, помещения клуба хотят передать библиотеке, а клуб рассредоточить по школам или как-то по-другому… Такая схема закрытия подростковых клубов в городе уже знакома: на словах одно, а на деле другое. Считай, пропал клуб!" – пишет на своей странице в "ВКонтакте" депутат Петросовета Галина Васильева.

По словам городского парламентария, проблемы возникли с оплатой аренды помещений для библиотеки на Лососинском шоссе, 26.