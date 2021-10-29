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Власти Петрозаводска рассказали о работе садиков и других учреждений в выходные

Новости. Общество
11:58, 29 Октября 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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В первую неделю ноября в городских учреждениях изменится режим работы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Детские сады Петрозаводска будут принимать воспитанников с 1 по 3 ноября (7.30-18.00). Количество работающих групп определено на основании мониторинга потребности родителей. Все группы будут изолированы друг о друга. С 4 по 7 ноября в дошкольных учреждениях города — выходные. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Муниципальные библиотеки 31 октября, 1, 2, 3 и 7 ноября будут принимать посетителей с 11.00 до 18.00 с перерывами на санитарную обработку помещений. Мероприятия с участием широкого круга читателей отменены. Посещать библиотеки горожане старше 18 лет могут при наличии QR-кода (справки о прохождении вакцинации или перенесённом заболевании коронавирусной инфекцией в течение шести последних месяцев) либо ПЦР-теста (справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию). Книги выдаются только по предварительному заказу. 4 — 6 ноября в библиотеках выходные дни. 

«Петрозаводская паспортная служба» и МУП «ПетрГИЦ» с 1 по 7 ноября прием не проводят. 

МКУ «Ритуал» работает 1,2 ноября с 9.00 до 16.30, 3 ноября — с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). С 4 по 7 ноября — выходные дни. Режим работы ПМУСП «Мемориал»: 1-3, 5–6 ноября с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 4,7 ноября — выходные дни.

Администрация Петрозаводска с 30 октября до 3 ноября будет работать в дежурном режиме.

Коммунальные службы города, ответственные за жизнеобеспечение населения, продолжат функционировать в штатном режиме

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