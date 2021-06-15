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Власти Петрозаводска решают, где поставить информационные аншлаги «Купание запрещено»

Новости. Общество
14:30, 16 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов/Столица на Онего

По инициативе главы столицы Карелии, перечень мест размещения информационных аншлагов «Купание запрещено» должен быть уточнен, сообщили в мэрии города.

В преддверии прогнозируемой синоптиками жаркой погоды состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством мэра Петрозаводска Владимира Любарского. В администрации напомнили, что сегодня запрещено купание в Петрозаводской губе Онежского озера, на Лососинке, Неглинке, Сельгской Речке, Четырехверстном озере. Запрет также распространяется на обводненные карьеры и пожарные водоемы.

Кроме того, определен перечень мест, на которых по предложению Государственной инспекции по маломерным судам рекомендовано установить аншлаги «Купание запрещено». Владимир Любарский считает, что список мест должен быть уточнен с указанием координат их размещения. Для определения конкретных мест до конца недели пройдет выездное совещание с участием специалистов мэрии и ГИМС.

По решению комиссии в Управление Роспотребнадзора направят обращение с просьбой провести дополнительные обследования воды в некоторых местах традиционного купания горожан, в частности, в створе улицы Московской и в Песках. По результатам этой работы будет рассматриваться потенциальная возможность создания места отдыха у воды.

В мэрии отметили, что в поступившем в администрацию 1 июня письме Роспотребнадзора указано, что отобранные 12 мая пробы воды в популярных местах отдых горожан не соответствуют требованиям санитарного законодательства. При этом исследования, проведенные 26 мая и опубликованные на сайте надзорного ведомства, показали, что вода в створе улицы Московской - в норме.

Администрация Петрозаводска призывает взрослых еще раз напомнить своим детям о правилах безопасности на воде.

Ранее сообщалось, председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложили о гибели трех подростков на Онежском озере в Петрозаводске. Трагедия произошла в минувшую пятницу, 11 июня, рядом с набережной Варкауса.

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