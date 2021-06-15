Главе Следкома России рассказали об утонувших подростках в Карелии

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложили о гибели трех подростков на Онежском озере в Петрозаводске.

Как сообщается на сайте ведомства, 15 июня Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме видео-конференц-связи. В нем приняли участие первый заместитель и заместители председателя СК России, руководители отдельных подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов.

Глава ведомства заслушал доклады о происшествиях, связанных с детьми: в Республике Алтай при пожаре погибли трое малолетних детей 2015, 2017 и 2019 года рождения; в Республике Татарстан в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое молодых людей, один из них – несовершеннолетний; в Республике Карелия трое 15-летних подростков утонули; в Москве в результате падения за борт катера погиб ребенок.

«Гибнут дети, и это не единичный случай! Мы должны предотвратить подобное! Необходимо внимательно отнестись к выяснению всех обстоятельств, приведших к трагедиям!» - подчеркнул председатель СК России.

По всем озвученным случаям глава ведомства дал ряд конкретных поручений. В завершение совещания Александр Бастрыкин проинформировал сотрудников о количестве обращений, поступивших из субъектов Российской Федерации на его имя.

Напомним, 11 июня трое 15-летних подростков купались в Онежском озере в районе набережной Варкауса в Петрозаводске. Тела несовершеннолетних были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега.

В Госкомитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщили, что сначала начал тонуть один из ребят. Двое друзей стали ему помогать и тоже ушли под воду. Четвертый из компании попытался их спасти. Когда у ребенка закончились силы, он поплыл к берегу. Трое мальчиков утонули.

Следственные органы Петрозаводска возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города после гибели троих подростков, утонувших в Онежском озере. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).