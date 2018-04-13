Власти Петрозаводска решили перенести контейнерную площадку в Соломенном

Уборку территории планируется завершить до начала лета, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным властей, накануне состоялось выездное совещание с участием сотрудников управления жилищного хозяйства и управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска, ПМУП "Автоспецтранс", ООО "Озон", управляющей организации ООО "Гарантия-Плюс". На нем обсуждали перенос контейнерной площадки, установленной в районе пересечения улиц Детской и Труда.

Площадка для мусорных контейнеров располагается на общественной территории на улице Труда много лет. Прилегающий к ней участок находится в ненадлежащем состоянии, устроена несанкционированная свалка отходов.

"Участники совещания согласились перенести контейнерную площадку и предварительно определили места нового размещения", - отметили в мэрии.

После демонтажа будут проведены работы по ликвидации несанкционированной свалки, образовавшейся в непосредственной близости от контейнеров, а также субботник для приведения территории в надлежащее состояние. Работы планируется выполнить до начала летнего сезона.