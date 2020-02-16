Власти Петрозаводска сделали 153 замечания управляющим компаниям за гололед на тротуарах

Более полутора сотен замечаний выявила Служба заказчика в работе управляющих организаций за прошедшую неделю, сообщил в администрации Петрозаводска.

За прошлую неделю МКУ "Служба заказчика" проверила 301 многоквартирный дом и прилегающие к ним территории. Специалисты выявили 153 замечания. Об этом на заседании штаба по проведению отопительного сезона сообщил руководитель учреждения Вячеслав Пухач.

Нарушения вновь коснулись уборки снега, подсыпки наледи и электросетевого хозяйства. По всем замечаниям в управляющие организации направлены соответствующие обращения. Две аварийные ситуации на внутридомовом хозяйстве устранили в установленные сроки на Первомайском проспекте и улице Калинина.

В мэрии напоминают, что сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов горожане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону – 051, в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации по телефону: (814-2) 70-61-21.