Власти Петрозаводска скрывают, кто принимает архитектурные решения в городе

В Арбитражном суде Карелии идет тяжба между одним из ТРЦ Петрозаводска и мэрией, которая без объяснения причин не согласовывает установку рекламной конструкции.

Несколько лет назад на крыше петрозаводского ТРЦ «Тетрис» появился жидкокристаллический монитор. Не первый в городе и не самый заметный, поскольку находится на большой высоте. За согласованием конструкции владельцы обратились в местную администрацию. Главный архитектор города Евгений Фролов после нескольких технических уточнений дал «добро» (это он подтвердил в разговоре с корреспондентом «МК в Карелии»), и вопрос был закрыт.

Но соответствующие документы в мэрии, судя по всему, потеряли, а главного архитектора сократили. После чего власти вдруг объявили, что экран на «Тетрисе» установлен незаконно. Владельцам пришлось начинать все с начала.

Представители собственника здания отправились в мэрию за консультацией, которую им дал сотрудник городского Комитета градостроительства и землепользования – это было в прошлом году. Он рассказал, какие документы потребуются, кому их направлять и т.д.

Юристы ТРЦ воспользовались советами, документы собрали, и в октябре в очередной раз обратились в местную администрацию за разрешением на размещение рекламной конструкции – именно так на юридическом языке называется этот монитор. Заявление должно было рассматриваться в ноябре на заседании городской Комиссии по размещению средств наружной рекламы.

И вот 8 декабря заявители получают выписку из протокола заседания, из которого следует: в размещении экрана отказано «…в связи с нарушением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа».

Но кто-то в петрозаводской мэрии так решил. Собственнику здания, естественно, стало интересно – кто именно? Ведь на заседание комиссии заявителя не приглашают. Собственник запросил копию протокола, чтобы выяснить «состав присяжных»: кто эти спецы, определяющие, что соответствует архитектурному облику, а что нет. Поскольку должности главного художника и главного архитектора города у нас сокращены – за кем же последнее слово?

Но местная администрация назвать членов комиссии отказалась, прислав отписку.

Подробнее читайте в материале "МК в Карелии".