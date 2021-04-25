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Власти Петрозаводска скрывают, кто принимает архитектурные решения в городе

Новости. Общество
09:20, 26 Апреля 2021
фото: © Людмила Корвякова
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В Арбитражном суде Карелии идет тяжба между одним из ТРЦ Петрозаводска и мэрией, которая без объяснения причин не согласовывает установку рекламной конструкции.

Несколько лет назад на крыше петрозаводского ТРЦ «Тетрис» появился жидкокристаллический монитор. Не первый в городе и не самый заметный, поскольку находится на большой высоте. За согласованием конструкции владельцы обратились в местную администрацию. Главный архитектор города Евгений Фролов после нескольких технических уточнений дал «добро» (это он подтвердил в разговоре с корреспондентом «МК в Карелии»), и вопрос был закрыт.

Но соответствующие документы в мэрии, судя по всему, потеряли, а главного архитектора сократили. После чего власти вдруг объявили, что экран на «Тетрисе» установлен незаконно. Владельцам пришлось начинать все с начала.

Представители собственника здания отправились в мэрию за консультацией, которую им дал сотрудник городского Комитета градостроительства и землепользования – это было в прошлом году. Он рассказал, какие документы потребуются, кому их направлять и т.д.

Юристы ТРЦ воспользовались советами, документы собрали, и в октябре в очередной раз обратились в местную администрацию за разрешением на размещение рекламной конструкции – именно так на юридическом языке называется этот монитор. Заявление должно было рассматриваться в ноябре на заседании городской Комиссии по размещению средств наружной рекламы.

И вот 8 декабря заявители получают выписку из протокола заседания, из которого следует: в размещении экрана отказано «…в связи с нарушением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа».

Но кто-то в петрозаводской мэрии так решил. Собственнику здания, естественно, стало интересно – кто именно? Ведь на заседание комиссии заявителя не приглашают. Собственник запросил копию протокола, чтобы выяснить «состав присяжных»: кто эти спецы, определяющие, что соответствует архитектурному облику, а что нет. Поскольку должности главного художника и главного архитектора города у нас сокращены – за кем же последнее слово?

Но местная администрация назвать членов комиссии отказалась, прислав отписку.

Подробнее читайте в материале "МК в Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2021-04-26 10:16:16
За большие деньги предположительно можно купить всё, даже молоденкую секретаршу в тонусе не то шо БОНД*а.
Njkdez
2021-04-26 10:10:59
У Лотос Плазмы возли Ситмы огромный экран который виден с чертова стула, впрочем когда в тонусе можно лажить болт предположительно на все комиссии, все равно БОНД будет ответку держать, мирошник как всегда не в теме, а я и не знала.
Славик
2021-04-26 10:01:00
Везде "профессионалы" или между-усобчики?
Саныч
2021-04-26 09:57:41
"Тетрис" и "МК в Карелии" принадлежат Зубареву. Начнем с этого.
наташка
2021-04-26 09:45:19
Отвлекает водителей и пешеходов. Горожане требуют убрать
udo
2021-04-26 09:55:06
наташка, :)
udo
2021-04-26 09:26:02
Не лучше дворников. Не отвечаю за работу совсем.
nae
2021-04-26 09:37:44
udo, это ты верно про мэрию написал.
udo
2021-04-26 09:47:05
nae, :)
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