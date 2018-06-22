Власти Петрозаводска сносят еще один продуктовый павильон на проспекте Невского

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Владельцу торгового павильона по проспекту Александра Невского необходимо убрать его до 3 июля, сообщили в администрации Петрозаводска.
Администрация предлагает владельцу самовольно (незаконно) установленного торгового павильона, расположенного в районе дома №40 по пр. А. Невского, добровольно, своими силами и средствами до 2 июля произвести демонтаж указанного объекта.
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