10:12, 03 Апреля 2018
Власти Петрозаводска сократили размер ежемесячных премий директорам муниципальных учреждений
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Администрация Петрозаводска утвердила положение об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных учреждений.
Документом устанавливаются критерии, от которых будет зависеть зарплата руководителей.
Один из них - соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы его работников. Этот показатель не должен быть больше, чем в 3,5 раза.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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