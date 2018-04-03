Власти Петрозаводска сократили размер ежемесячных премий директорам муниципальных учреждений

Администрация Петрозаводска утвердила положение об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных учреждений.

Документом устанавливаются критерии, от которых будет зависеть зарплата руководителей.

Один из них - соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы его работников. Этот показатель не должен быть больше, чем в 3,5 раза.

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