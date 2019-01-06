12:15, 06 Января 2019
Власти Петрозаводска спрогнозировали рост экономики города на ближайшие три года
Новости по теме
Загрузка...
Администрация столицы Карелии прогнозирует в ближайшие 3 года рост промышленного производства, инвестиций в основной капитал и заработной платы населения.
Это следует из основных показателей прогноза социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, направленного в Петросовет вместе с проектом городского бюджета.
Согласно документу, в 2019-2021 годах предполагается рост промышленного производства на 2,3%-2,4% по базовому варианту и на 3,5-4% по целевому варианту сценария развития экономики города.
Что администрация Петрозаводска считает наиболее устойчивым сектором экономики, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
31.12.2018, 16:10
30.12.2018, 12:44
04.01.2019, 17:20
31.12.2018, 13:26
03.01.2019, 11:25
03.01.2019, 11:07
Аналитика
29.12.2018 17:12
Тема недели
"Столица на Онего" предлагает медиаобзор главных событий 2018 года.
29.12.2018 17:11
29.12.2018 12:57
28.12.2018 09:53
27.12.2018 14:46
Чтиво
29.12.2018 16:11
Личное мнение
Собрали фразы политиков, депутатов и чиновников, по которым нам запомнится 2018 год. Первенство здесь держит глава Карелии Артур Парфенчиков.
29.12.2018 11:05
27.12.2018 09:59
25.12.2018 11:03
Медиа
30.12.2018 17:34
Комментарии