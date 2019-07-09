Власти Петрозаводска требуют сноса гаражей на Ключевой

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Мэрия карельской столицы обратилась к владельцам нескольких гаражей в районе Ключевой с требованием снести незаконные постройки.
Администрация Петрозаводска предлагает владельцам четырёх самовольно установленных гаражей, расположенных в районе дома № 4 по ул. Гвардейской, произвести их демонтаж.
Как сообщают в мэрии, владельцы построек должны убрать гаражи до 19 июля "своими силами и средствами". Ранее на гаражах была размещена информация о необходимости их демонтажа. После этого власти города дали хозяевам построек две недели на выполнение работ по уборке объекта и освобождению участка.
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