Власти Петрозаводска требуют сноса гаражей на Ключевой

Мэрия карельской столицы обратилась к владельцам нескольких гаражей в районе Ключевой с требованием снести незаконные постройки.

Администрация Петрозаводска предлагает владельцам четырёх самовольно установленных гаражей, расположенных в районе дома № 4 по ул. Гвардейской, произвести их демонтаж.

Как сообщают в мэрии, владельцы построек должны убрать гаражи до 19 июля "своими силами и средствами". Ранее на гаражах была размещена информация о необходимости их демонтажа. После этого власти города дали хозяевам построек две недели на выполнение работ по уборке объекта и освобождению участка.