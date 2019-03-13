Власти Петрозаводска требуют убрать 5 ларьков

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В мэрии Петрозаводска сообщили о демонтаже торговых объектов на Лососинском шоссе, улице Ровио, проспектах Ленина и Александра Невского.
С 14 марта по 29 марта с 9.00 до 18.00 администрация планирует производить демонтаж торговых объектов (киосков, павильонов) в районе дома №25 по Лососинскому шоссе, дома №30 по пр. Ленина, дома №30 и №40 по пр. Александра Невского, дома №15 по ул. Ровио.
Демонтированные объекты (киоски, павильоны) будут вывезены на земельный участок с кадастровым номером 10:01:0140175:49.
Демонтированные объекты и находящееся в них на момент демонтажа имущество согласно описи, подлежат возврату.
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