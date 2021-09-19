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Власти Петрозаводска увидели последствия замалчивания проблемы дефицита кадров в образовании

Новости. Общество
11:25, 20 Сентября 2021
фото: © Максим Симонов / ТАСС

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Общеобразовательные и дошкольные учреждения Петрозаводска переживают серьезную нехватку специалистов, и число вакансий там с каждым годом увеличивается.

Об этом сообщила заместитель главы Петрозаводска Наталья Кармазина на совещании в администрации города.

«Очень долгие годы мы говорили, что у нас в сфере обеспеченности кадрами все благополучно. Это замалчивание привело к тому, что у нас есть очень серьезные вакансии как в дошкольном образовании, так и в образовании общем», — сказала Кармазина.

По ее словам, в детских садах увеличивается дефицит воспитателей и профильных специалистов на фоне роста количества детей-инвалидов.

«У нас ежегодно увеличивается количество детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья — прим. ред.). Эта тенденция достаточно тревожная. В том году у нас было 85 групп с ОВЗ, в этом году уже 88. И плюс еще индивидуальные маршруты, которые имеют индивидуальные особенности развития, которые могут находиться в общих группах. Там особенно остро нужны дефектологи и психологи», — пояснила заммэра города.

Решать проблему дефицита кадров власти намерены путем целевого набора абитуриентов в учебные заведения, которые готовят таких специалистов.

«Мы приняли решение в следующем году более тщательно проработать вопрос целевого набора… К сожалению город Петрозаводск в этом году ну проявил себя, но, думаю, что нам удастся это сделать в следующем году», — добавила Кармазина.

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