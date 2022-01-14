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Власти Петрозаводска выделят дополнительные деньги на вывоз снега

Новости. Общество
09:15, 15 Января 2022
фото: Наталья Соколова/Столица на Онего

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В начале следующей недели шесть предприятий начнут вывозить снег с улиц столицы Карелии.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский признался на своей странице в соцсети, что подавляющее число обращений, поступающих в его адрес, в адрес городской администрации и кураторов городских районов касается вопросов уборки снега. С 3 декабря на территории столицы Карелии установлен режим повышенной готовности. И на внеплановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось 14 января, было принято решение о выделении дополнительных средств на вывоз снега.

«Приступить к этой работе готовы 6 предприятий: ООО «Кондопожское ДРСУ», ООО «ТТК Недра», ООО «РБК», ИП Александров Дмитрий Александрович, ИП Шириян Анжела Артуровна, ИП Сударченова Маргарита Алексеевна. Эти компании могут в течение ближайшего месяца направить на вывозку снега 8-10 звеньев техники и людей. К работе они приступят в начале следующей недели», - сообщил Владимир Любарский.

По словам главы Петрозаводска, с улиц города планируется дополнительно вывезти порядка 60 тысяч тонн снега.

«Стоит отметить, что с начала с начала зимы уже вывезено порядка 35 тысяч тонн. Это в три раза больше, чем за декабрь и половину января прошлого года – тогда было вывезено порядка 12 тысяч», - пишет мэр города.

Ранее глава Петрозаводска назвал рост цен одной из причин плохой уборки города от снега.

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Комментарии

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лесоруб
2022-01-15 10:38:06
Блин, этот наркоконтролер достал уже. Вот, в прошлом году в городе пальмы зеленели, а в этом снега вывезли 3 машины. Вот как хорошо работаем! А в 70-80 годы сколько снега было зимой? Убирали, вывозили и не ныли, потому что понимали что надо делать! Пора уже понять что теперь опять такие зимы будут и что готовиться надо летом! Пешеходные переходы никто не убирает, не знаешь как дорогу перейти. Одни дебилы в администрации, прости господи!
Эндшпиль
2022-01-15 10:36:19

Totalarch, они пустить наверное способны только пыль сказочную в глаза, нос, какие они сказочные командиры. Все само растает, потомки потом будут изучать по мутантам рыб в Онего последствия снеготаяния.
Эндшпиль
2022-01-15 10:33:02
У одного лес горел тысячами, волонтеры помогали, у другого автобусы в центре Столицы горят, тоже волонтеры бегают с пшикалками, пожарные едут к тлеющим останкам по городским пробкам, спасибо Господу Богу, никто не пострадал наверное из жителей. Горе командиры. Наверное кроме поедания чебуреков с лосятинкой в кругу избранных, жалко Петрозаводск, жалко Карелию, неспособные командиры, только стагнация и упадок. Гирлянды только смогли развесить не более того. Пир во время чумы, чебуречный пир.
Серж
2022-01-15 10:30:44
Показал себя полностью не дееспособным чиновником .
Эндшпиль
2022-01-15 10:27:36
"тогда было вывезено порядка 12 тысяч", кто проверял сколько вывезли? Наверное никто. Если цифры точные назвать не способен, порядка, порядка, порядка, около, около, порядка, порядка. Видим вашу грядку, наверное из заначки Боднарчука дополнительные средства на уборку города будете выделять? Может из кошелька Мирошник. Предположительно горе контракт был подписан с ООО" Не пойми чей хрен кого кент". 1, 5 лярда хорошо чинуши поработали, им теперь еще надо денег, много денег, Боднарчуку тоже не хватало, все мало было? Может дружка Боднарчука Бекелева спрошать как горе контракт составлялся, оформлялся, подписались, наверное в сауне на коленках. Любарский наверное уже устал порядка в городе как не было так и нет.
Вася
2022-01-15 10:19:14
Боже мой, сколько не сделано, сколько не сделано, а сколько еще предстоит не сделать.
Totalarch
2022-01-15 10:16:21
Грейдера пустите, дороги сужены по всему городу.
баян
2022-01-15 10:08:31
Да вы уже достали своей говорильней сколько вывезли или сколько вывезти?может сначала сделаете как надо а потом хвастайтесь?
Гость
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