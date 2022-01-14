Власти Петрозаводска выделят дополнительные деньги на вывоз снега

В начале следующей недели шесть предприятий начнут вывозить снег с улиц столицы Карелии.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский признался на своей странице в соцсети, что подавляющее число обращений, поступающих в его адрес, в адрес городской администрации и кураторов городских районов касается вопросов уборки снега. С 3 декабря на территории столицы Карелии установлен режим повышенной готовности. И на внеплановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось 14 января, было принято решение о выделении дополнительных средств на вывоз снега.

«Приступить к этой работе готовы 6 предприятий: ООО «Кондопожское ДРСУ», ООО «ТТК Недра», ООО «РБК», ИП Александров Дмитрий Александрович, ИП Шириян Анжела Артуровна, ИП Сударченова Маргарита Алексеевна. Эти компании могут в течение ближайшего месяца направить на вывозку снега 8-10 звеньев техники и людей. К работе они приступят в начале следующей недели», - сообщил Владимир Любарский.

По словам главы Петрозаводска, с улиц города планируется дополнительно вывезти порядка 60 тысяч тонн снега.

«Стоит отметить, что с начала с начала зимы уже вывезено порядка 35 тысяч тонн. Это в три раза больше, чем за декабрь и половину января прошлого года – тогда было вывезено порядка 12 тысяч», - пишет мэр города.

Ранее глава Петрозаводска назвал рост цен одной из причин плохой уборки города от снега.