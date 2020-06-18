Власти Петрозаводска выявили нарушения при обновлении фасадов

По поручению главы Петрозаводска специалисты администрации контролируют работу подрядчиков.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, сейчас в центре города уже ведутся работы по обновлению фасадов 25 многоквартиных домов.





В ходе их осмотра начальник управления жилищного хозяйства Ольга Морозова с заместителем Натальей Чернобай на месте проверили производственные журналы и акты скрытых работ, сравнив их с фактическими результатами ремонта. По итогам проверки представителям подрядных организаций были высказаны замечания, установлены сроки их устранения.

Напомним, всего в рамках подготовки к юбилею республики планируется обновить фасады 48 многоквартирных домов в Петрозаводске.

В ходе работ подрядчики очищают облицовочную плитку, демонтируют старые водосточные системы, грунтуют и штукатурят стены, обрабатывают лицевые фасады и торцевую часть зданий специальным "антивандальным" покрытием. Обновляются также балконы, карнизы, деревянные окна, металлические ограждения, декор, пожарные лестницы, перила и другие элементы зданий.