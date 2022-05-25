Власти Петрозаводска за лето планируют благоустроить 35 дворов города

В рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» этим летом будут приведены в порядок 35 придомовых территорий, сообщили в администрации Петрозаводска.

В Петрозаводске идут работы по благоустройству дворов в рамках проекта «Комфортная городская среда».

Подрядчики уже вышли на девять территорий. Старый асфальт демонтирован на ул. Генерала Фролова, 6, ул. Балтийской, 65, ул. Ровио, 26, ул. Кемской, 7, ул. Сорокской, 4.

На ул. Балтийской, 11, 11Б, 13, 43 установлено новое освещение.

По остальным 26 дворовым территориям ведутся подготовительные работы: закупка материалов, заказ оборудования.

Общая стоимость работ по 35 объектам составит 55 млн руб. На эти средства планируется выполнить работы по асфальтированию, освещению дворов, а также установить урны и скамейки.

Администрацией и МКУ «Служба заказчика» осуществляется постоянный контроль за ходом выполнения работ. Завершить благоустройство подрядчики должны к 1 сентября.