Власти Петрозаводска зовут горожан убирать мусор со скоростью белок

Жителей Петрозаводска приглашают на молодёжный субботник «Быстрее, чем белка!».

11 сентября в парке Беличий Остров в Петрозаводске состоится молодежный субботник «Быстрее, чем белка!». Он стартует в 12.00. Место встречи команд — вход в парк со стороны Питкярантской улицы. Об этом информирует пресс-центр городской мэрии.

Осенью экологическая акция приурочена к Всемирному дню чистоты. Организует мероприятие молодёжный центр «Смена» при поддержке администрации города.

Для участия в акции необходимо до 10 сентября зарегистрировать команду в составе не более семи человек.

Ранее сообщалось, как участники экологической акции собрали 33 кубометра мусора с берега Онежского озера.