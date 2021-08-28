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Власти Петрозаводска зовут горожан убирать мусор со скоростью белок

Новости. Общество
14:35, 31 Августа 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Жителей Петрозаводска приглашают на молодёжный субботник «Быстрее, чем белка!».

11 сентября в парке Беличий Остров в Петрозаводске состоится молодежный субботник «Быстрее, чем белка!». Он стартует в 12.00. Место встречи команд — вход в парк со стороны Питкярантской улицы. Об этом информирует пресс-центр городской мэрии.

Осенью экологическая акция приурочена к Всемирному дню чистоты. Организует мероприятие молодёжный центр «Смена» при поддержке администрации города. 

Для участия в акции необходимо до 10 сентября зарегистрировать команду в составе не более семи человек.

Ранее сообщалось, как участники экологической акции собрали 33 кубометра мусора с берега Онежского озера.

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Комментарии

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Заяц
2021-08-31 16:44:33
Может лучше другим заняться? Как кролики это делают!?!
А убирать территории могут толпы не нужных чиновников...?!?
Козьма
2021-08-31 16:31:31
Сити-мееер на самокате приедет ?????
Эндшпиль
2021-08-31 15:27:33
Горожанку Мирошник не забудьте позвать.
Самуил
2021-08-31 16:26:55
Эндшпиль, ага. Ещё Нюру Лесонен пригласить, а то мрази весь Беличий Остров обделали.
David.
2021-08-31 15:10:26
Мэрия ломится от чиновников , а мы метнемся убирать??? Ищи дураков.
Успешный
2021-08-31 14:49:10
Завтра продавать не будут, сегодня надо быстрее, чем белка :)
Гость
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