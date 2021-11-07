Власти подсчитают бедность и духовность населения

Работу властей Карелии федеральный центр оценит по уровню бедности и доходов населения, продолжительности жизни и духовному росту жителей.

Министерство экономического развития России установило критерии эффективности деятельности органов власти регионов. Они перечислены в «Едином плане по достижению национальных целей развития Российской федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

В перечень входит целый ряд показателей — от роста объема инвестиций до количества посетителей театров. Все они установлены для того, чтобы оценить, как региональные власти выполняют указ президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В числе ключевых критериев — рост реальной зарплаты и сокращение уровня бедности населения по всей стране и в каждом регионе по отдельности.

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