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Власти подсчитают бедность и духовность населения

Новости. Общество
16:33, 07 Ноября 2021
фото: Руслан Шамуков / ТАСС

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Работу властей Карелии федеральный центр оценит по уровню бедности и доходов населения, продолжительности жизни и духовному росту жителей.

Министерство экономического развития России установило критерии эффективности деятельности органов власти регионов. Они перечислены в «Едином плане по достижению национальных целей развития Российской федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

В перечень входит целый ряд показателей — от роста объема инвестиций до количества посетителей театров. Все они установлены для того, чтобы оценить, как региональные власти выполняют указ президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В числе ключевых критериев — рост реальной зарплаты и сокращение уровня бедности населения по всей стране и в каждом регионе по отдельности.

Подробности читайте далее.

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Комментарии

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goo
2021-11-07 18:05:56
Скриньте, Карелиястат будет рапортовать о ежедневном и невероятном росте духовности в Карелии.
Изя
2021-11-07 17:49:18
Мдя , как тут всё запущено ))) :)
комба
2021-11-07 17:28:30
Чем беднее, тем духовнее? Не смешите моего кота, который меня по-прежнему киром называет. :)
комба
2021-11-07 17:21:15
В России не было национальной идеи. Так исторически получилось. Всё передирали с Запада. И даже учение двух немцев, которые при своей жизни не верили в нашу страну. :)
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