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Новости. Общество
11:32, 12 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Власти попросят следователей проверить, как принимался детсад в Петрозаводске, где может рухнуть крыша

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Глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал направить материалы по детскому саду №53 на ул. Ленинградская в следственный комитет, сообщила пресс-секретарь руководителя региона.

"Речь идет об актах приемки, которые были подписаны бывшим руководителем УКСа в 2016 году. Согласно этим документам объект принимался на баланс. В настоящее время Артур Парфенчиков дал поручение министерству строительства провести полное обследование здания дошкольного учреждения и подготовить проект устранения всех выявленных нарушений", - рассказала пресс-секретарь.

Несмотря на наличие гарантийных обязательств, Артур Парфенчиков потребовал отстранить недобросовестного застройщика от проведения каких-либо дальнейших работ на объекте.

"Таких подрядчиков мы внесем в черных список и больше к нашим объектам не допустим", - подчеркнул Парфенчиков.

По данным пресс-секретаря, нарушения в детском саду были выявлены после проверки, инициированной правительством Карелии. Министерство финансов провело проверку на предмет эффективного и целевого расходования бюджетных средств, в результате которой было выявлено несоответствие фактически выполненных работ заявленным. Данные обстоятельства поставили под сомнение безопасность дальнейшей эксплуатации объекта. Воспитанники были незамедлительно переведены в другие образовательные учреждения.

Напомним, детсад №53 (ул. Ленинградская, 6б) был заново открыт после реконструкции 6 марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям в 142 миллиона рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.

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