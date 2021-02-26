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Власти поселка в Карелии объявили о ликвидации аварии водопровода, но там снова жалуются на отсутствие воды

Новости. Общество
16:22, 27 Февраля 2021
фото: © страница Вконтакте Дмитрия Петрова
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Население поселка Рабочеостровск, где в январе произошла серьезная авария водопровода, снова пожаловалось на перебои водоснабжения.

Об этом сообщила группа Подслушано l Кемь Вконтакте.

"Каждый день начинается с проблемы с водоснабжением. Водовозные машины берут воду из водопровода и жители ул. Юбилейная п.Рабочеостровск остаются без питьевой воды. К вечеру вода капает из крана мутная и грязная, а водопровод забивается. Ежедневно обращаемся в диспетчерскую службу, но никто проблему не решает", - написал один из местных жителей.

14 января из-за аварий на сетях более 500 метров водопровода в поселке Рабочеостровск замерзли. Без воды остались жилые дома, центр помощи детям и школа. 16 января в районе был введен режим ЧС. Было принято решение построить резервный водопровод.

25 января глава администрации Кемского района Дмитрий Петров заявил, что последствия аварии ликвидированы и водоснабжение в Рабочеостровске полностью восстановлено.

 

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