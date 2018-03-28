Масштабные проверки безопасности начнутся с трех торговых центров Петрозаводска

До 6 апреля торговые центры Карелии проверят на безопасность пребывания людей, сообщает пресс-служба правительства республики.

"До 6 апреля во всех крупных торговых центрах Карелии будут проведены проверки. Вторым этапом проверят государственных учреждения с массовым пребыванием людей", - говорится в сообщении.

Такое заявление прозвучало в ходе совещания в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Карелии.

Совещание началось с минуты молчания в память о погибших в городе Кемерово, где 25 марта пожар в торговом центре унес жизни более 60 человек, большинство из них – дети.

В Карелии определен комплекс мероприятий по контролю за обеспечением безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

Как заявил руководитель ГУМЧС по республике Сергей Шугаев, в течение недели, до 6 апреля, будут проверены все крупные торговые центры республики. В Карелии их 36 – в Петрозаводске, Медвежьегорском, Олонецком, Пудожском, Пряжинском, Сортавальском, Суоярвском районах.

План проведения проверок утвержден. В первую очередь, по словам Сергея Шугаева, будут проверены те торговые центры – их 3 и все они находятся в Петрозаводске, - где есть выделенные детские зоны и кинотеатры. Помимо этого в апреле будут проведены пожарно-тактические учения с отработкой планов эвакуации.