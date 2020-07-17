Власти предлагают возобновлять международное авиасообщение с соблюдением ограничений

Возобновлять международное авиасообщение следует при сохранении определенных ограничений для профилактики коронавируса, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Подход к возобновлению авиасообщения содержит в том числе определенные обязательства, которые накладываются на возобновление авиасообщения, в том числе по тестированию, по использованию мер дистанцирования. Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями",— сказал Мурашко журналистам во время рабочей поездки в Екатеринбург.

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