Подписаться
Новости. Общество
20:40, 20 Июля 2019
фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Власти предложили не считать пиво алкоголем

Загрузка...

Минпромторг разработал стратегию развития торговли на 2019-2025 годы, где предложил вернуть пиву самостоятельный статус.

В Минпромторге задумались над смягчением действующих ограничений на розничные продажи пива, сообщает телеканал Звезда. В проекте стратегии развития торговли на 2019-2025 годы, который разработало ведомство, предлагается вернуть напитку самостоятельный статус, таким образом отделив его от всего остального алкоголя.

Документ оказался в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердили в пресс-службе Минпромторга, сообщило агентство.

В стратегии рассматривают возможность выведения из-под понятия алкогольной продукции пива и пивоваренной продукции. Речь идет о регулировании розничных продаж и сфере общественного питания.

Пиво приравняли к алкоголю на законодательном уровне в 2011 году. А в 2012-м алкоголем стали считать все напитки, содержащие более 0,5% спирта. Исключение составили квас и кефир.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2019-07-20 21:11:03
Минпромторг, а колбасу из мяса не хочет делать? А пальмовое масло запретить ввозить в РФ? Болтают и болтают!!!!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.07.2019, 09:10
ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске
18.07.2019, 11:32
Митрополит Карельский Константин: "Сталин повторил подвиг Николая Второго"
19.07.2019, 10:52
ВИДЕО: В драке у одного из клубов Петрозаводска серьезно пострадал молодой человек
16.07.2019, 17:44
Четыре автомобиля столкнулись под Петрозаводском
15.07.2019, 06:40
Подростка в Карелии укусила ядовитая змея
16.07.2019, 13:09
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают

Аналитика

19.07.2019 15:29
Политкухня
Руководители парламентских комитетов подвели итоги работы
Руководители профильных комитетов Законодательного Собрания Республики Карелия рассказали об итогах работы в весеннюю сессию.
Федеральный центр не замечает карельского "лоббизма" 1
19.07.2019 13:25
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают 12
16.07.2019 13:09
Земли раздора 3
15.07.2019 12:54
Не интригует и не торгуется 5
11.07.2019 14:27
Вся аналитика

Чтиво

18.07.2019 16:19
Личное мнение
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся" 1
Петрозаводский дайвер Дмитрий Беленихин рассказал, что случилось на Баренцевом море, где 16 июля пропали два ныряльщика.
Себе дороже 1
18.07.2019 11:34
Фабрика счастья
18.07.2019 11:31
Музыка ротонды
18.07.2019 10:51
архив чтиво

Медиа

Пианино в ротонде
17.07.2019 13:06
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»