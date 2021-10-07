Власти прекратили финансирование бесплатной площадки для интернет-торговли «Сделано в Карелии»

Минэкономразвития Карелии объявило о переформатировании маркетплейса «Сделано в Карелии», созданного в 2020 году властями республики для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

На этой интернет-площадке все местные предприниматели могли бесплатно размещать информацию о товарах и заниматься онлайн-продажами.

Теперь маркетплейс передан в аренду частной фирме и больше не будет поддерживаться за государственный счет.

«Столица на Онего» обратилась в Минэк за разъяснениями, означает ли это, что товаропроизводители Карелии потеряют возможность бесплатно торговать на этой интернет-площадке.

В министерстве ответили, что доступ на маркетплейс сохранится для всех желающих, но пока не известно, будет ли он бесплатным, как раньше.

По данным Минэка, за 2020 год поставщиками маркетплейса «Сделано в Карелии» стали почти 500 предприятий республики, которые представили потребителям 5,5 тысяч товаров, работ и услуг. Сайт посетили 35 тыс. покупателей, которые оформили более 1,7 тыс. заказов.