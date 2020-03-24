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Власти прокомментировали исключение реконструкции Нацмузея из ФЦП к 100-летию Карелии

Новости. Общество
16:06, 25 Марта 2020
фото: kgkm.karelia.ru
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В министерстве культуры республики заявили, что для проведения работ по реконструкции исторического здания Национального музея Карелии отсутствует необходимая проектная документация.

Российское правительство внесло изменения в федеральную целевую программу развития Карелии. В частности, из ФЦП был исключен пункт о реконструкции здания Национального музея в центре Петрозаводска.

В министерстве культуры республики сообщили, что на данный момент нет необходимых документов для проведения работ в историческом здании.

"В настоящее время подготовлено задание на проектирование, будет проведен аукцион на разработку ПСД. Параллельно разработке проектной документации будет определен источник финансирования", - заключили в министерстве.

При этом реконструкция первого подъезда Национального музея Карелии может начаться только после того, как появится проектно-сметная документация.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-03-25 17:38:02
Самобытным халява кончилась.
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