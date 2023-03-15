Новый дом для переселенцев из аварийного жилья строят в райцентре Карелии

В Сортавале подрядчик возводит дом на 103 квартиры по программе расселения аварийного жилья.

Глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич на своей странице в соцсети со ссылкой на Госкомитет Карелии по жилищному надзору рассказал о темпах строительства дома по программе расселения аварийного жилья.



По его словам, двухсекционный пятиэтажный жилой дом на 103 квартиры строители возводят на улице Первомайская в Сортавале.



«Дом является архитектурно-композиционным комплексом, органично вписывающимся в городскую застройку и окружающую среду. Цветовое решение фасадов будет выполнено в традиционных для нашего города бежевых, белых и серых пастельных тонах», - заявил Гулевич в соцсети.



Как сообщил чиновник, завершены работы по устройству фундаментов, железобетонных стен и монолитных перекрытий подвала. Строители возводят монолитные конструкции здания. Окончание строительства планируется в этом году, отметил Гулевич.



