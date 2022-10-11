Власти райцентра Карелии сообщили о ежедневно поступающей от населения помощи мобилизованным

Глава администрации Сортавалы Сергей Крупин поблагодарил жителей города за посылки для мобилизованных.
Об этом сообщили в городской администрации, где организован пункт сбора помощи.
«Жители города Сортавала активно принимают участие в сборе, каждый день принося необходимые вещи», — говорится в сообщении.
Очередная партия груза во вторник была направлена мобилизованным.
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