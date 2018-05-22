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Новости. Общество
14:27, 22 Мая 2018

Власти рассчитывают получить субсидию из Москвы на мелиорацию

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Карелия подала заявку на предоставление в 2019 году федеральной субсидии на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельхозназначения.

Министерство сельского и рыбного хозяйства республики представило в Минсельхоз России заявочную документацию для участия в реализации мероприятий подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России". 

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-05-22 16:15:10
Угу. В конце 70-х, начале 80-х в Карелии осушили тысячи гектаров верховых болот. И к этому причастны шаловливые ручки некоторых так называемых карельских учОных, которые до сих по штаны протирают в КНЦ. Вот скажите, товарищи ученые доценты с кандидатами : а нахрена вы это делали? Лес там не вырос, клюква с морошкой не растет, зато горят хорошо каждый год.
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