Власти рассказали о мерах поддержки многодетных семей в 2020 году

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Министерство финансов региона сообщило, какие налоговые льготы получат многодетные семьи в 2020 году.
Ранее парламент Карелии поддержал инициативу об освобождении с 1 января 2020 года от уплаты транспортного налога за легковые автомобили с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, мотоциклы и мотороллеры одного из родителей (опекунов) многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Об этом заявила на брифинге в правительстве региона и.о. заместителя министра финансов Карелии Светлана Третьякова.
Сообщается также, что решения, направленные на поддержку многодетных семей, принимают и органы местного самоуправления.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
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