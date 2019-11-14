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Новости. Экономика
09:52, 14 Ноября 2019
фото: Денис Абрамов/ТАСС

Власти рассказали о мерах поддержки многодетных семей в 2020 году

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Министерство финансов региона сообщило, какие налоговые льготы получат многодетные семьи в 2020 году.

Ранее парламент Карелии поддержал инициативу об освобождении с 1 января 2020 года от уплаты транспортного налога за легковые автомобили с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, мотоциклы и мотороллеры одного из родителей (опекунов) многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Об этом заявила на брифинге в правительстве региона и.о. заместителя министра финансов Карелии Светлана Третьякова.

Сообщается также, что решения, направленные на поддержку многодетных семей, принимают и органы местного самоуправления.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-11-14 10:29:35
Почему копеечные подачки называют поддержкой? Какая это поддержка, это ИЗДИВАТЕЛЬСТВО!
новый
2019-11-14 10:20:36
Количество не означает качество.
бюджет
2019-11-14 10:10:20
Транспортный налог от 3-х детей? А почему не от 1-го? А про органы местного самоуправления вообще чушь!! У них то на золотые парашюты и вторые пенсии для себя любимых денег не хватает. Будут они о Родине думать?
Гость
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