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Власти решили бить рублем по любителям выбрасывать мусор в лес

Новости. Общество
15:03, 19 Февраля 2022
фото: © ОНФ

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Злостным нарушителям грозят крупные штрафы и конфискация транспортных средств.

Российские законодатели озаботились, наконец, стихийными свалками бытовых и производственных отходов, которые захватывают лесные территории вблизи населенных пунктов и дачных кооперативов. На пленарном заседании Государственной Думы, которое состоялось 15 февраля, депутаты приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые устанавливают довольно-таки высокие штрафы за выбрасывание мусора «вне объектов накопления и размещения отходов» и «иных специально отведенных мест». Причем, эти штрафы касаются тех, кто вывозит свой мусор в лес или на какой-нибудь загородный пустырь на машине: статью 8.2 КоАП РФ предполагается дополнить частями об административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды, «выразившееся в сбросе (выгрузке) отходов производства и потребления из транспортного средства». 

Подробности — в материале «Столицы на Онего».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мила
2022-02-19 16:24:06
Мне ,почему то думается, что люди,уважающие свою и страну и руководителей , никогда не будут выбрасывать мусор вот так вот, без совести ...не видела этого ни разу : ни в Норвегии,ни в Швеции,ни в Финляндии, чтобы в лесу валялись свалки ..да и не только в лесу ..
Мотя
2022-02-19 16:18:36
Убирать не пробовали ?
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