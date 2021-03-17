Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Выбравшаяся из бедности с помощью интимных снимков девушка показала новое фото
17.03.2021 23:30
Скрывавшийся в Грузии жестокий убийца выслушал суровый приговор суда в Карелии 8
17.03.2021 14:41
За просмотром телепередач пенсионерка в Карелии не заметила, как спасатели взломали дверь в ее квартире 5
17.03.2021 15:54
Житель Карелии проверил свой лодочный гараж и пошел за помощью в полицию
17.03.2021 18:40
Бывший глава МВД Карелии Михаил Закомалдин ушел в отставку с должности главного федерального инспектора по Башкирии 7
17.03.2021 12:32
Путин назначил зампредседателя Верховного суда Карелии и судью Петрозаводского суда 11
17.03.2021 11:53
Обвиняемого в каннибализме актера заметили на ужине с новой девушкой
17.03.2021 19:40

Власти решили, как спасти Петрозаводск от потопа во время таяния снега

Новости. Общество
07:15, 18 Марта 2021
фото: администрация Петрозаводска
Загрузка...

Администрация Петрозаводска объявила об активизации работы по очистке ливневой канализации в расчете, на то, что это поможет избежать потопа на улицах города при таянии снега.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работники МКУ "Служба заказчика" очищают крышки дождеприемных колодцев от снега и мусора, размораживают и промывают участки трубопроводов, расположенных под автодорогами.

В минувшие два дня работы проводились на проспектах Александра Невского и Лесном проспекте, улицах Анохина, Литейной, Правды, Фрунзе, Шотмана, Береговой, Сулажгорской, на Лососинском шоссе, бульваре Интернационалистов, в районе 2-го Внутриквартального проезда, на Березовой аллее, на перекрестке улиц Лежнева и Суворова.

Администрация  города разъяснила, как население может пожаловаться на состояние  ливневой канализации. Можно обращаться к диспетчеру МКУ "Служба заказчика" по телефону: 8 (963) 744-02-55 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
12.03.2021, 14:20
Дети-сироты остаются бездомными
14.03.2021, 12:33
Жители Петрозаводска вызвали полицию на место массовой вырубки деревьев в центре города (ФОТО)

Аналитика

17.03.2021 14:15
Капитал
"Боль в спине? Лечите правильно!"
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"У меня тут что-то выросло, надо что-то с этим делать"
17.03.2021 14:10
"Выковыривание изюма из булки" 2
16.03.2021 14:40
В первый класс по новым правилам
16.03.2021 09:40
Торговый центр "Ягуар" привел хозяина к аресту 8
15.03.2021 06:20
Вся аналитика

Чтиво

15.03.2021 15:20
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
11.03.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»