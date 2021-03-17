Власти решили, как спасти Петрозаводск от потопа во время таяния снега

Администрация Петрозаводска объявила об активизации работы по очистке ливневой канализации в расчете, на то, что это поможет избежать потопа на улицах города при таянии снега.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работники МКУ "Служба заказчика" очищают крышки дождеприемных колодцев от снега и мусора, размораживают и промывают участки трубопроводов, расположенных под автодорогами.



В минувшие два дня работы проводились на проспектах Александра Невского и Лесном проспекте, улицах Анохина, Литейной, Правды, Фрунзе, Шотмана, Береговой, Сулажгорской, на Лососинском шоссе, бульваре Интернационалистов, в районе 2-го Внутриквартального проезда, на Березовой аллее, на перекрестке улиц Лежнева и Суворова.

Администрация города разъяснила, как население может пожаловаться на состояние ливневой канализации. Можно обращаться к диспетчеру МКУ "Служба заказчика" по телефону: 8 (963) 744-02-55 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.